L’estate rovente del calcio è derby anche in spiaggia

Il Messaggero – “Io non vendo sogni ma solide realtà. E non faccio collezione di figurine“. Claudio Lotito, nel suo stile consolidato in 18 anni di presidenza della Lazio, non si è scomposto davanti alla marea romanista che ha inondato l’Eur per la presentazione hollywoodiana di Paulo Dybala. Il colpo messo a segno dalla Roma ha infiammato l’eterno derby cittadino. Tifosi giallorossi scatenati, dalla vittoria in Conference League del 25 maggio scorso stanno dando vita a quella sui social hanno ribattezzato “La lunga e calda estate“, suggellata dal boom della campagna abbonamenti, chiusa con 36mila tessere.

“Con Paulino possiamo sognare” gongolano, sull’altra sponda invece i biancocelesti tengono botta: “Avete vinto la coppetta degli ultimi e comprato uno scarto della Juventus, mentre noi abbiamo preso Romagnoli neo campione d’Italia con il Milan“. A tanta rivalità, per ora, ha corrisposto qualche inciampo sul campo (Lazio travolta dal Genoa 4-1 e Roma battuta a Trigoria dall’Ascoli 1-0), ma il calcio estivo si gioca soprattutto sotto gli ombrelloni, dove entrambe le squadre sono da Champions. Chissà come sarà la situazione il 6 novembre, quando ci sarà il primo faccia a faccia in campo.