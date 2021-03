Lesione al menisco per Kumbulla, stagione finita

Non c’è pace per la Roma. La sosta per le Nazionali consegna a Paulo Fonseca altri infortunati. Dopo Bryan Cristante -alle prese con un problema al pube – si ferma anche Marash Kumbulla. Il difensore albanese ha avvertito un fastidio al ginocchio destro nel secondo tempo della vittoria (0-1) su Andorra.

Nella giornata di ieri ha fatto rientro nella Capitale. In serata aveva effettuato dei controlli a Villa Stuart, i quali però non erano stati ultimati. L’infiammazione del ginocchio, infatti, non aveva permesso di rilevare immagini ottimali al fine di capire l’entità dell’infortunio. In mattinata, quindi, si è presentato nuovamente alla clinica romana. Secondo quanto riporta Jacopo Aliprandi su Twitter, gli esami hanno evidenziato una lesione al menisco per il difensore giallorosso, che lo terrà fuori dal campo per il resto della stagione.