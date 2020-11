L’en plein di Veretout: “Non fermiamoci”

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Come il famoso re Mida, Veretout ha un potere: tutto quello che sfiora, si trasforma in oro. Fonseca lo sa e ne sta traendo i maggiori benefici, anche quando decide di farlo riposare il portoghese trova il modo per mandarlo in campo. E’ stato Paulo a volerlo a Roma un anno e mezzo fa, convincendolo a non accettare le proposte di Milan e Napoli, così come è stato lui a chiedere a gran voce la sua conferma con l’insediamento della nuova proprietà. Il classe ’93 ieri è entrato al posto di Pellegrini nel secondo tempo e ha segnato un gol e mezzo (sarebbe stata doppietta senza la deviazione di Debeljuh). Esiste una Roma con il jolly Veretout (820 minuti totali in campo, come Pedro) e una senza. La prima brilla, la seconda arranca. Il francese ha saltato solamente una partita, il 29 ottobre, contro il Cska Sofia, e non a caso è stata la peggior prestazione della squadra.