L’emergenza Roma fa scongelare l’esubero Fazio

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Che per la Roma fosse diventato un peso, a Federico Fazio lo ha fatto capire la scorsa estate la società, che ha provato a cederlo un po’ ovunque e poi, durante la stagione, glielo ha ribadito Paulo Fonseca, mandandolo in campo solo quando la situazione in difesa era davvero complicata dalle tantissime assenze.

Il rendimento non all’altezza è sembrato giustificare l’accantonamento da parte del portoghese, ma d’altra parte non è facile per un calciatore che è sempre stato un punto di riferimento nelle squadre in cui ha giocato farsi trovare pronto dopo essere finito ai margini.

Sabato, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la situazione sarà più o meno disperata. Ibanez è squalificato, Kumbulla è out per due mesi, Cristante è alle prese con una fastidio al pube e va gestito, come Smalling che rientra da un infortunio. Per tutti questi motivi ci potrebbe essere bisogno ancora una volta di lui. Il “Comandante” ha il contratto in scadenza nel 2022, ma tutto lascia pensare che quella contro il Sassuolo potrebbe essere una delle ultime presenze in maglia giallorossa.