Lega Serie A, Dal Pino duro con Juventus e Inter

Nel corso dell’assemblea odierna della Lega Serie A, il presidente Paolo Dal Pino ha richiamato Juventus e Inter per il comportamento tenuto dai due club nel corso delle trattative per i fondi. Secondo quanto riporta l’Ansa, il numero uno della Lega ha usato toni duri con le due squadre, sottolineando come dietro le accuse di 7 club che hanno portato all’affossamento dell’affare coi private equity, ci fossero i bianconeri e i nerazzurri, che lavoravano per abbracciare il progetto SuperLeague. Per quanto riguarda quest’ultima, il discorso verrà affrontato in un’assemblea futura tra i club.