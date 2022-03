L’editoriale di Costanzo: “Sarebbe bello avere un altro Bruno Conti”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Leggo che è stata presentata un’autobiografia di Bruno Conti in teatro. Pensavo sarebbe bello se ci soffre un altro Bruno Conti anche in campo. Avrete notato che quando c’è la partita in campo ci occupiamo dei giocatori. Quando non c’è la partita in campo ci occupiamo della Lega, della Federazione Gioco Calcio e via di seguito tutto quanto quello che non è in campo.

Ne abbiamo parlato molto in questi giorni dal momento che abbiamo perso con la Macedonia. Ai Campionati Europei che vincemmo, ci rimase impresso il principe William che non ha salutato il Presidente Mattarella accanto a lui negli spalti. Adesso che, ripeto, abbiamo perso con la Macedonia se l’Italia ancora una volta è fuori dai mondiali vorremmo rivedere, come in un film, i glorioso europei con Donnarumma in porta.