L’editoriale di Costanzo: “Ora José diventa sempre più romano”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Leggo su un giornale: “Nei gol di Tammy si vede il futuro”. Come in una sfera di vetro. Il posto in classifica della Roma sembra un grande miracolo di Mou, dei giocatori e dei tifosi. Vi ricordate la canzone di Garinei e Giovannini che diceva: “Roma nun fa la stupida stasera“? Ecco, la Roma e i romanisti non stanno facendo gli stupidi stasera.

Più passa il tempo e ho come l’impressione che Mourinho stia diventando romano. Lo vedo nel suo alzare il sopracciglio, lo vedo per come si arrabbia quando c’è bisogno di farlo e lo vedo anche nell’espressione tipo: “Chi se ne frega, chi se ne importa… chiamate l’oste portace da bere“.

La Roma è al quinto posto eppure sono convinto che se Mourinho continua questa lenta trasformazione in romano e romanista, le cose andranno meglio.