L’editoriale di Costanzo: “Il territorio e un legame che vale una vita”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Testaccio è un rione importante per Roma. È stato costruito il 9 dicembre del 1921, quindi cento anni su questo territorio. Voglio aggiungere che il rione Testaccio è molto conosciuto dai tifosi giallorossi per via di Campo Testaccio, il campo delle prime partite della Roma.

Il Roma Club Testaccio è una realtà imprescindibile dal territorio e dalla squadra e, dato che sono cento anni dall’esistenza di Testaccio, il Club Roma Testaccio sta pensando a una serie di iniziative.

Ad esempio, il Club intende realizzare alcuni appuntamenti come “A scuola di tifo” e anche verranno realizzati alcuni corsi di formazione che coinvolgeranno allenatori locali e scuole di calcio locali. Sarà donato anche un defibrillatore.

È bello che Mourinho abbia promesso un giubbotto contro il freddo da regalare a Tommaso, il tifoso romanista di 23 anni colpito d’infarto durante Roma-Spezia. Mourinho, ancora una volta, ha una marcia in più.