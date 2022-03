L’editoriale di Costanzo: “Dopo il derby la beatificazione di Mourinho sembra vicina”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Dopo il derby qualcuno ha voluto pensare all’aquila della Lazio, scoprendo un gabbiano gioia dei Friedkin. Sì, perché non dirlo: per chi tifa giallorosso tre gol alla Lazio sono stati una bella avventura. Ovviamente, col passare delle ore e dei minuti, la beatificazione di Mourinho appare prossima.

È vero anche che il trionfo del derby, rilancia per la Roma il caso Zaniolo. Pare che la Juve sia pronta ad accoglierglielo. Non ho capito se Zaniolo è pronto ad andarsene. È tornato lo “Special One”. Vuol dire che molti pensavano che lo “Special One” fosse tornato in Portogallo.