L’editoriale di Costanzo: “Così José gioca con la classifica di Serie A”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Bisogna dire ufficialmente che Mourinho è bravissimo giocare con la classifica del campionato di Serie A: era nono, adesso è quinto. Si accettano scommesse che si rischiano di perdere con Mourinho. Tutti pensano che lui scenda, invece sale. E poi con chi vince? Con Felix. Diciamo la verità: non poteva esserci un nome più azzeccato.

Concludo con Mourinho dicendo che non avevo conosciuto ancora un condottiero che si poteva confrontare col Covid degli altri e avere lui la meglio con la sua squadra. Il Covid la fa da padrone negli spogliatoio ma il virus, quando vede Mourinho, si allontana, lo si è visto anche di recente.

Leggo un titolo: “Zaniolo rincorre Mourinho“. Infatti, Zaniolo rincorre Mourinho perché spera di tornare in campo. Però, non è detto che ciò accada e non è detto che per questo Zaniolo debba deprimersi. Il calcio ci ha insegnato che non si deve mai dire che qualcosa è finita, perché in quel momento ricomincia.