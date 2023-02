Lecce-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante-Matic, Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham

Ventiduesima giornata di Serie A, la Roma incontra in trasferta il Lecce. L’obiettivo: il treno Champions. Vincere per tornare avanti al Milan e agguantare l’Inter, lasciandosi dietro Lazio e Atalanta. Sulla formazione pochi dubbi, la stessa squadra che ha vinto contro L’Empoli. In difesa tutto uguale, sulle fasce Zalewski ed El Shaarawy, centrocampo solido con Matic-Cristante e Pellgerini, Dybala alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham