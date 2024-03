Lecce, Kaba non ci sarà con la Roma: stagione finita per lesione del legamento crociato

Mohamed Kaba ha terminato in anticipo la stagione a causa di un grave infortunio. Il calciatore del Lecce è stato sostituito nella sfida contro il Frosinone per un problema fisico e gli esami strumentali hanno confermato le iniziali sensazioni negative: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione finita. Il centrocampista salterà quindi la partita contro la Roma, in programma lunedì 1° aprile alle ore 18. Ecco il report medico:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Mohamed Kaba si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

(uslecce.it)