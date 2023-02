Lecce, Corvino: “Roma grande scoglio da superare, ma il campo darà il verdetto”

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, è stato intervistato a CentroSuonoSport in vista della prossima gara contro la Roma. Queste le sue parole:

Che cosa si aspetta dalla gara di sabato?

“Quando arrivi a una gara la prima cosa che pensi è contro chi vai a giocare. Sapendo che affrontiamo una big come la Roma è logico che l’attenzione sale al massimo, c’è un grande scoglio da superare che sulla carta è quasi impossibile. La Roma è una grande squadra, queste sfide portano timore reverenziale ma sarà il campo a dare il verdetto”.

Come arrivano Roma e Lecce a questo incontro?

“La Roma ha bucato la partita di Coppa Italia ma ci può stare, in campionato sta facendo molto bene con un tecnico importante e con una rosa importante in una piazza caldissima. Il Lecce deve essere determinato per provare a contrapporsi davanti al proprio pubblico, anche noi nelle ultime 10 partite ne abbiamo perse solo 2 ma siamo una piccola e siamo tornati in Serie A quest’anno. Abbiamo dovuto fare tutto in poco tempo, con la squadra più giovane del campionato