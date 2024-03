Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, ha parlato del prossimo impegno di Serie A, contro la Roma, lunedì al Via del Mare. Queste le sue dichiarazioni:

Adesso tu e la tua squadra dovrete affrontare prima la Roma e poi il Milan.

“Sono partite difficili, Roma e Milan sono due formazioni blasonate che possono contare su grandi campioni. Noi però lavoriamo quotidianamente per prepararci al meglio, andremo in campo cercando di vincere. Giochiamo sempre per portare a casa l’intera posta in palio. Cercheremo di rendere la vita difficile sia alla Roma che al Milan per ottenere punti importanti nella corsa salvezza”.