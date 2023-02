Il Lecce questa mattina è tornata ad allenarsi al Via del Mare in vista del match contro la Roma in programma Sabato 11 Febbraio alle 18.00. Sono tornati ad allenarsi con il gruppo Blin, Ceesay e Hjulmand che quindi saranno in gara Sabato. Assenti però Dermaku e Pongracic, mentre Maleh ha eseguito un lavoro personalizzato.

Di nuovo domani mattina tutti in campo per una nuova seduta di allenamenti.

uslecce.it