Lecce, allenamento in vista della Roma: Bistrovic svolge personalizzato. Domani la rifinitura

Domenica sera la Roma dovrà tornare a pensare al campionato dopo il brutto ko contro il Betis in Europa League. Nel prossimo turno i giallorossi dovranno affrontare il Lecce attualmente al 13esimo posto in classifica. La squadra di Mister Baroni oggi ha svolto l’allenamento, il penultimo prima della partenza per Roma. Questo il report:

“Squadra al lavoro questa mattina al Via del Mare. Tutti i calciatori si sono allenati regolarmente agli ordini di mister Baroni, ad eccezione di Bistrovic che ha proseguito nel lavoro personalizzato. Domani mattina la squadra effettuerà la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Roma”.