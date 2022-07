Le prime 24 ore di Dybala alla Roma: “Sono molto contento di essere qui e molto emozionato”

È stata una settimana incredibile quella che ha accompagnato i tifosi della Roma. Si può definire la settimana di Dybala. Tramite il proprio profilo YouTube la società ha ripercorso le prime 24 ore da giocatore romanista della Joya: dall’arrivo in Portogallo, alle visite mediche fino ad arrivare alla prima sgambata. Nel video anche alcune parole:

“Sono molto contento di essere qui e molto emozionato. Ho grande voglia di iniziare, di conoscere i miei nuovi compagni e tutto lo staff. Voglio allenarmi per iniziare nel miglior modo possibile. È successo tutto in modo molto veloce. Quando è arrivata la chiamata della Roma ho iniziato a parlare con il mio agente, è una società seria con una tifoseria incredibile. Sono state tutte scelte giuste. Vedere come è cresciuta la società in questi ultimi anni, le sensazioni che ho avuto da avversario sono state belle. I tifosi ti danno una carica in più“.