Le maglie realizzate durante l’evento “Art Sport Roma” all’asta per Roma Cares

Dal 19 dicembre al 7 gennaio sarà possibile partecipare all’asta lanciata su Charity Stars per aggiudicarsi le maglie realizzate e autografate da calciatori e calciatrici giallorosse assieme a tre artisti nell’evento Art Sport Roma. L’iniziativa, tenutasi al Nike Store di via del corso il 21 novembre, ha visto coinvolti Lorenzo Pellegrini, Mirko Antonucci, Nicolò Zaniolo, Elisa Bartoli, Andressa Alves, Agnese Bonfantini, Annamaria Serturini, Manuela Giugliano e Vanessa Bernauer, oltre agli artisti Detshorore, Lady Nina e Cipstrega. Il ricavato dell’asta sarà devoluto al progetto di Roma Cares x Calcio Insieme, promosso in collaborazione con l’ASD Accademia di Calcio Integrato, partito nel 2015 e giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Il progetto coinvolge bambini e bambine dai 6 ai 16 anni con disabilità intellettiva, in prevalenza con disturbo dello spettro autistico, ma anche con sindrome di Asperger, disprassia e sindrome di Sotos. Obiettivo del progetto è di promuovere, attraverso il calcio, il miglioramento dei livelli di motricità, dei processi cognitivi e affettivi che sono alla base dell’interazione con coetanei e adulti e, più in generale, il livello di integrazione sociale dei ragazzi.