Le iniziative della Roma in vista del natale della Città Eterna

SENATORI NEI MUNICIPI

Dal 12 al 15 aprile – alla presenza istituzionale dei Presidenti dei Municipi coinvolti – due membri del Gruppo Storico Romano in abiti da antichi Senatori, accompagnati dalla mascotte Romolo, stanno distribuendo nella piazza principale di ciascun Municipio delle pergamene numerate e un volantino, che riassume le inziative di Roma Cares e consente di ritirare un gadget presso i Roma Store.

Sulle pergamene, dedicate alla festività del Natale di Roma, saranno rappresentate le tre leggende sulla fondazione di Roma: il traccio del solco, l’accensione del fuoco sacro e la Lupa, simbolo della città. Le stesse trattate nelle lezioni in DAD.

Sul retro delle pergamene saranno indicate alcune delle attività che Roma Cares ha messo in atto per supportare le fasce più bisognose della città.