Le giallorosse perdono Swaby: va a Los Angeles

Il Corriere Dello Sport (L.S.) – Allyson Swaby e la Roma Femminile si diranno addio dopo la Supercoppa, in programma a inizio gennaio. Impossibile dire di no agli Stati Uniti d’America, alla chiamata delle Angel City, nuova franchigia di Los Angeles. Swaby, difensore centrale, è stata un perno della retroguardia nelle ultime tre stagioni: finora ha collezionato 71 presenze e 4 gol in giallorosso. La giamaicana è la quarta calciatrice con più partite giocate con la Roma, dietro a Serturini, Bartoli e Soffia. “Dispiace non poter finire qui la stagione, ma sono orgogliosa di lasciare la squadra al secondo posto, in zona Champions” ha dichiarato ai canali ufficiali del club. E’ molto probabile che la Roma intervenga sul mercato per coprire il buco.