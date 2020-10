Le due colonne della Roma

Il Tempo (F. Biafora) – Amici dentro e fuori il campo, oltre che giocatori chiave per la Roma. Dzeko e Pellegrini, capitano e vice-capitano della squadra di Paulo Fonseca. Dai loro piedi passerà una fetta importante del destino della prima Roma targata Friedkin. Il numero 9 però è in qualche modo da recuperare: in estate si sentiva già della Juventus e, pochi giorni fa, si è aggiunta la delusione della mancata qualificazione all’Europeo con la sua Bosnia. Pellegrini, invece, nelle ultime gare è stato arretrato in mediana, dove Fonseca lo confermerà anche contro il Benevento e con lui si tratterà presto il rinnovo contrattuale.