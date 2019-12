Le corse, l’amico pilota e una fortuna nata per caso…

Una vera fortuna, in senso economico e non solo, nata per caso e per amicizia. Se la Roma finisce nelle mani di Friedkin deve qualcosa a Carroll Shelby, personaggio che ha fatto la storia delle corse automobilistiche. Nel 1968 infatti la Toyota gli offrì di diventare il distributore nelle macchine giapponesi nelle regioni di sud-ovest degli States. Però egli rifiutò, anche per il consiglio di un amico, credendo che il mercato delle automobili dominato dalle cosiddette Big Three (General Motors, Fors e Chrysler) avrebbe rispedito oltreoceano la multinazionale nipponica. Mise però al corrente l’amico Tom Friedkin, che l’anno seguente fece il passo giusto e in poco tempo divenne miliardario. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.