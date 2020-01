Le baby furie rosse a Trigoria

Due baby furie rosse per Fonseca. Ieri Perez e Villar hanno svolto il loro primo allenamento in gruppo a Trigoria. I due spagnoli sono stati ufficializzati in mattinata e nel pomeriggio hanno conosciuto Fonseca per poi allenarsi col resto della squadra. Villar ha scelto la maglia numero 14: “Non potrei essere più felice, è il punto più alto della mia carriera“. Perez, invece, si prende la 31: “Non vedo l’ora di iniziare. So che lascio un grande club, ma anche la Roma lo è. Io convinto a venire qui dopo aver parlato con Fonseca“. Lo riporta Leggo.