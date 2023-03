Le 4 baby chance di Mourinho per la Sampdoria

Keramitsis – Il greco è in pole per la chiamata tra i grandi. Non sarebbe la prima. In questa stagione Keramitsis è già andato quattro volte in panchina, in più è l’unico centrale che ha esordito sotto la gestione Mourinho, ma da quella prima volta è passato più di un anno. Il classe 2004 è un titolatissimo in Primavera e spesso fa la differenza. Ha un passato lampo nell’Empoli. È molto sicuro nei propri mezzi, talvolta anche troppo.

Silva – La grande sorpresa. Arrivato come oggetto misterioso in estate dai dilettanti del Drancy, è il ragazzo che ha fatto più progressi dentro Trigoria. Al limite del miracolaso. Nella prima parte di stagione Silva ha messo da parte più errori da matita rossa che minuti in campo, ora è un calciatore vero. Preciso, puntuale, fortissimo fisicamente. Il suo percorso nelle giovanili ha molti punti in comune con quello di Majchrzak, attaccante passato da riserva della riserva a insostituibile tra i baby dopo “l’innamoramento” di Mourinho. Silva è un fuori quota (2003) che ha lavorato come magazziniere Amazon a Parigi. E già stato convocato per la sfida contro la Cremonese in Coppa Italia. Traduzione: è in rampa di lancio.