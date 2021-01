Lazzari: “Vittoria netta con la Roma. Per fortuna Ibanez sul primo gol ha sbagliato”

Manuel Lazzari ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Radio. Tra gli argomenti trattati il derby di venerdì dove è stato il protagonista assoluto. Ecco le sue parole:

Al derby si è visto il miglior Lazzari della sua esperienza alla Lazio?

Sì, è stato un derby magnifico che abbiamo vinto in maniera netta. La squadra è stata perfetta, abbiamo giocato bene per tutti i 90 minuti.

Quando avete capito di aver il controllo della partita?

Dopo il primo goal tutti noi ci siamo accorti di avere la partita in pugno, eravamo consapevoli di essere superiori e che, continuando così potevamo portarci la vittoria a casa. Sapevamo di essere vicini al secondo goal che poi è arrivato.

Mentre Ibanez intercettava il pallone di Milinkovic-Savic hai continuato a correre. Credevi nella possibilità del goal?

Ci ho creduto da subito, non mi sono fermato e fortunatamente Ibanez ha sbagliato. Poteva succedere di tutto in quel momento ma per fortuna la palla è arrivata ad Immobile che difficilmente sbaglia da lì.

Che vi siete detti dopo il derby nello spogliatoio?

Questa era una partita cruciale per farci salire in classifica ed è stata anche la terza vittoria consecutiva. Ci stiamo rialzando e possiamo tornare ai livelli dell’anno scorso. La Lazio c’è ed il derby lo ha dimostrato.