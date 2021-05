Lazio-Torino, niente 3-0 a tavolino. Si gioca il 18 maggio

Finisce il caos di Lazio-Torino. Il club biancoceleste si è visto respingere anche il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, il terzo grado della giustizia sportiva. Niente 3-0 a tavolino, come richiesto dal club di Lotito: la gara si disputerà il prossimo 18 maggio, come stabilito dalla Lega. La partita del 2 marzo scorso era stata rinviata a causa dell’impossibilità della squadra granata di partire per Roma, a seguito di diverse positività dei suoi giocatori al Covid-19 e del divieto imposto dalla ASL di Torino.

