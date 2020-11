Lazio, slitta l’allenamento: si valutano le posizioni dei tre positivi

E’ una giornata importante per la Lazio, che oggi dovrebbe scendere in campo per allenarsi in vista della gara con la Juventus (in calendario domani). I biancocelesti sono nel ciclone per il “caso tamponi” ed è di oggi la notizia di tre giocatori del gruppo squadra positivi (per i tamponi molecolari del Campus Biomedico) insieme al ds Tare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenamento di oggi doveva tenersi alle 10 di mattina, ma si terrà di pomeriggio alle 15:30. È possibile che la società si sia presa qualche ora in più per valutare se farli giocare o meno. Bisogna ricordarsi che in caso di positività anche l’allenamento costituisce una violazione del protocollo Figc. La scorsa settimana, per “liberare” Immobile per la sfida di Torino, i test erano stati ripetuti venerdì e sabato e non è quindi escluso che il club voglia percorrere la medesima strada. Quella volta però, a differenza di quanto accaduto per esempio con Hakimi e Donnarumma, non c’era stata una validazione della negatività da parte della Asl.