Lazio, Sarri: “Mourinho ha vinto molto più di me. Non vedo dualismi con lui”

Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione. Tra i temi toccati anche il derby con Josè Mourinho. Queste le sue parole:

Sarà un derby incredibile con Mourinho. Lui ha citato Marco Aurelio, lei a chi si ispira?

Io non riesco a vedere questo grande dualismo. L’ho conosciuto, è un bel personaggio e mi rimane simpatico. Non sento assolutamente questo dualismo, ha vinto molto più di me ed ha un pedigree più elevato del mio. Non vuol dire nulla però, nel derby faremo di tutto e di più. Non ho grandi citazioni da fare. Citerò più me stesso che altri.