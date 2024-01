Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 2-1 contro l’Udinese. L’allenatore si è anche soffermato sul tema derby, in programma per mercoledì contro la Roma e valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole in vista della sfida coi giallorossi:

“Recuperi? Non lo so, faranno dei controlli domani e al massimo torneranno in gruppo martedì. Luis Alberto potrebbe recuperare, non Immobile. Coppa Italia? Il format non mi piace, ma a noi non interessa della Coppa Italia ma del derby”.