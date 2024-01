Luca Pellegrini, calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn a proposito del derby di mercoledì che vedrà impegnati i biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Queste le sue parole:

“Il derby è sempre speciale. Io sono cresciuto dall’altra parte, sarò sempre riconoscente a quella fetta di carriera ma ora gioco per la squadra per cui tifo da quando sono piccolo. Il derby è il derby, per me forse è più speciale che per gli altri. Onestamente finora non ci abbiamo pensato”.