Momenti di grande tensione fuori dal terreno di gioco. Dopo il derby tra Lazio e Roma un gruppo di ultras giallorossi – stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera – avrebbe tentato di forzare il cordone della polizia in via Flaminia per raggiungere la zona di Ponte Milvio al fine di scontrarsi con la parte di tifo laziale in festa. I sostenitori romanisti sarebbero stati fermati in tempo dalle forze dell’ordine.

Sarebbero quattrocento gli ultras, inoltre, che avrebbero lanciato pietre e bastoni contro la polizia secondo le ricostruzioni della Questura (molti di essi erano incappucciati). L’assalto sarebbe avvenuto fra Piazza Mancini e viale Pinturicchio, poi proseguito in via Sacconi e in via Cardinal Consalvi. Tre i romanisti fermati.