Dopo la sconfitta in Coppa Italia per 1-0 con la Lazio, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Italia 1. Queste le dichiarazioni dello Special One:

Eliminazione dolorosa, Roma in difficoltà da diverse partite per le tante fatiche…

Quando è il derby è ancora più pericoloso, abbiamo tante difficoltà e ci lottiamo sempre. Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Vinto bene con Napoli, meritavamo di più con la Juventus. Il rigore? È un rigore da calcio moderno, nel primo tempo eravamo messi meglio di loro in campo. Quando perdi Dybala c’è meno connessione di gioco, meno possesso palla. Il gol che prendiamo è un rigore di tempi moderni ma è un po’ ridicolo da come si sviluppa fatto da un bambino con 56’ di Serie A: non è possibile che da una rimessa laterale nostra facciamo quello che abbiamo fatto e poi viene fuori il rigore. Poi storicamente con un arbitro top come Orsato la squadra che segna per prima vince perché la partita si ferma lì.

Dybala?

Problema muscolare sulla parte posteriore della gamba, ha giocato tanti minuti. Per lui è dura. Abbiamo tanti giocatori come Mancini che vanno oltre il limite, Gianluca prende antinfiammatori per giocare.

Esce Dybala ed entra Pellegrini, anche lui non al top. Sono deluso da qualche giocatore a livello individuale.

Deluso da Lukaku?

No, non abbiamo fatto un cross. Con il gioco che stiamo sviluppando facciamo fatica ad arrivare nelle sue zone.

Adesso è finita la Coppa, si è perso un derby ed è una cosa che pesa. Finiamo questo ciclo orribile domenica a Milano, poi abbiamo una settimana completa di recupero. Aspetteremo che la gente arriva per poter dare il massimo.

Massimo Mauro a Mourinho: i falli a metà campo non vengono fischiati da Orsato, in area di rigore invece vengono fischiati…

Non so se si utilizza la stessa cosa del Portogallo, ma lì diciamo che in area se si fischia un fallo è la pena massima come la ghigliottina.

Questo intelligentissimo arbitro lascia spesso giocare questi tipi di azioni a metà campo, lui poi decide di non dare il rigore, ma il VAR lo ha chiamato ed essendoci il minimo contatto con il giocatore che fa il suo show l’arbitro fischia.