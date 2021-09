Lazio-Roma, Mourinho studia tre ipotesi per sostituire Pellegrini

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La Roma giocherà il primo derby dell’era Mourinho senza il suo giocatore più in forma: Lorenzo Pellegrini. Lo Special One ha iniziato ieri a studiare le alternative al suo capitano. La prima e più ovvia soluzione porta all’accentramento di Mkhitaryan e all’inserimento a sinistra di uno tra Shomuorodov e El Shaarawy. Una soluzione che l’armeno gradisce, perché ha meno compiti di copertura. La seconda soluzione prevede lo spostamento al centro di Zaniolo, con Mkhitaryan messo a destra o Carles Perez e ancora uno tra Shomourodov e El Shaarawy a sinistra. La terza ipotesi è l’avanzamento di Veretout, forse il più simile per caratteristiche a Pellegrini, ma questa prevedrebbe l’inserimento di uno tra Diawara e Villar, quest’ultimo spedito addirittura in tribuna contro l’Udinese.