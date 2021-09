La Gazzetta dello Sport – In arrivo il primo derby di Roma per Josè Mourinho, che si prepara alla stracittadina pensando a chi schierare al posto dello squalificato Lorenzo Pellegrini, tra i giallorossi più in forma del momento. Ma non basta: il derby va impostato anche al livello psicologico. E allora ecco che, stando a quanto riportato sulla versione odierna del quotidiano sportivo, lo Special One ha già ordinato il ritiro a Trigoria in vista del match di domani.