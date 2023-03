Lazio-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Matic recuperato. Belotti, Abraham o nessuno?

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Per l’Europa. Quella dove la Roma proseguirà il cammino, quella salutata goffamente dalla Lazio. Il derby per lanciarsi nella corsa al piazzamento Champions. Dopo le serate europee vissute con opposti sentimenti, le compagini capitoline si affrontano per la supremazia cittadina e uno spareggio dell’obiettivo stagionale.

Diametralmente opposti gli stati d’animo. Nella sponda giallorossa del Tevere regna l’euforia e la consapevolezza dei propri mezzi per l’accesso ai quarti, contesi con il Feyenoord. Gli olandesi, passati contro lo Shakhtar, bramano vendetta dopo la finale di Conference League persa. Come la Lazio, incapace di dare concretezza agli sbefeggiamenti del trionfo giallorosso ed uscita con i connazionali orange dell’AZ Alkmaar: doppia rimonta, sempre per 2-1.

In campionato, invece, entrambe hanno frenato nell’ultima giornata. La Roma è incappata nel consueto mancato volo verso il secondo posto con la sconfitta con il Sassuolo, la Lazio ha frenato (0-0) a Bologna.

Olimpico delle grandi occasioni: 60mila spettatori, 20mila i tifosi romanisti. Allerta per possibili scontri, soprattutto per eventuali arrivi degli ultras della Stella Rossa. Organizzato un piano di sicurezza di livello 4, il più alto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-ROMA

In Spagna, Mourinho – domani la seconda ed ultima giornata di squalifica – ha perso Karsdorp. Il terzino olandese, partito titolare contro la Real Sociedad, ha rimediato la frattura del setto nasale in seguito allo scontro aereo con Rico. Operato, Rick tornerà a disposizione dopo la pausa delle nazionali, in programma la prossima settimana. Contro la Real, ha dato forfait all’ultimo momento Matic. Il centrocampista oggi verrà valutato, il recupero però sembra essere concluso. Sarà Nemanja a spalleggiare Cristante.

La questione più intrigante è quella del centravanti: Abraham, Belotti o nessuno? Ai lampi di inizio 2023, Tammy ha fatto seguire prestazioni vuote, riempite dal solo entusiasmo. Nulla di concreto, ragione per cui Mou nelle partite con una posta in palio più alta non lo ha schierato. Potrebbe ripeterlo anche domani, favorendogli di nuovo Belotti. Giovedì il Gallo non ha avuto occasioni per segnare, ma ha abbracciato appieno lo spirito battagliero, a lui conforme. Lo Special One, si sa, apprezza gli atteggiamenti. La maglia da titolare, se non dovesse optare per il finto 9, potrebbe essere sua. Mourinho, infatti, ragiona sull’eventualità tattica già sperimentata e rivelatasi proficua contro Inter e Juve.

Dybala terminale offensivo, Pellegrini ed El Shaarawy – difficile Solbakken, rientrato dall’affaticamento muscolare – dietro. Per il resto non si cambierà nulla: Zalewski e Spinazzola i terzini, in difesa intoccabili Mancini, Smalling ed Ibanez.

Sarri, mancando dell’infortunato Immobile e dello squalificato Vecino, schiererà Felipe Anderson come centravanti. L’ex Pedro e Zaccagni esterni. Solito centrocampo: Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Sulle fasce Marusic e Hysaj, Romagnoli e Casale centrali. Provedel in porta.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA

Il derby capitolino sarà trasmesso da Dazn. Il fischio d’inizio sarà alle 18, dalle 17 comincerà il prepartita. Ricky Buscaglia racconterà la stracittadina, Simone Tiribocchi al commento tecnico.

LAZIO-ROMA, ARBITRA MASSA. Di PAOLO AL VAR

Davide Massa dirigerà Lazio–Roma. Stefano Alassio e Davide Imperiale gli assistenti. Ermanno Feliciani il quarto uomo. Aleandro Di Paolo al Var, Antonio Rapuano all’Avar.

Primo derby per il fischietto ligure, che però con la Roma vanta molti precedenti: 10 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione, Massa ha diretto solo big match dei giallorossi: la vittoria 2-1 contro l’Inter ed il pareggio 2-2 con il Milan.

Tanti (21) anche gli incroci con la Lazio: 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Di Paolo al Var con la Roma ha vissuto 12 partite: 3 vittorie e pareggi, 6 sconfitte. Tra i precedenti, anche quello del derby dell’anno scorso vinto per 3-0.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Radu, Lu. Pellegrini, Lazzari, Basic, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: Vecino.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dybala.

A disposizione: Svillar, Boer, Kumbulla, Celik, Llorente, Zalewski, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Volpato, Belotti, Abraham.

Allenatore: Salvatore Foti (Mourinho squalificato).

Indisponibili: Karsdorp, Darboe.

Diffidati: Mancini.

Squalificati: Kumbulla.



Arbitro: Massa.

Assistenti: Alassio-Imperiale.

IV Uomo: Feliciani.

Var: Di Paolo.

AVAR: Rapuano.