Lazio-Roma, arbitra Guida. Al VAR Irrati

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 26 settembre. La partita tra Lazio e Roma è stata affidata a Guida della sezione di Torre Annunziata che sarà coadiuvato da Meli e Peretti, quarto uomo Di Bello. Al VAR Irrati, AVAR Longo.

Marco Guida ha diretto la Roma per 23 volte con un bilancio che recita 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte per i giallorossi. La Lazio, invece, è stata arbitrata in 21 occasioni con 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

LAZIO – ROMA h. 18.00

GUIDA

MELI – PERETTI

IV: DI BELLO

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO

EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00

GIACOMELLI

PASSERI – SECHI

IV: MINELLI

VAR: MARIANI

AVAR: MARCHETTI

GENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45

DOVERI

CARBONE – DI GIOIA

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO

INTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00

MARESCA

COLAROSSI – PRENNA

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30

AYROLDI

DI VUOLO – LOMBARDI

IV: CAMPLONE

VAR: ORSATO

AVAR: TEGONI

NAPOLI – CAGLIARI h. 20.45

PICCININI

VIVENZI – ROSSI M.

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: DI IORIO

SASSUOLO – SALERNITANA h. 15.00

GIUA

ROSSI C. – MASTRODONATO

IV: ABBATTISTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

SPEZIA – MILAN Sabato 25/09 h. 15.00

MANGANIELLO

IMPERIALE – VECCHI

IV: MERAVIGLIA

VAR: ORSATO

AVAR: BINDONI

UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

GHERSINI

BRESMES – AVALOS

IV: COLOMBO

VAR: PAIRETTO

AVAR: TOLFO

VENEZIA – TORINO Lunedì 27/09 h. 20.45

MAGGIONI

SCARPA – SACCENTI

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI