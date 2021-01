Lazio-Roma 3-0. Gol di Immobile e doppietta di Luis Alberto, giallorossi mai in partita

Pagine Romaniste – Una Roma sottotono perde 3-0 il derby della Capitale contro la Lazio, confermando il trend negativo contro le big. Mai pericolosi i giallorossi, che non riescono a creare occasioni. Nel primo tempo arrivano i gol di Immobile (15′) e Luis Alberto (23′). Nella ripresa Fonseca prova a mettere in campo forze fresche, inserendo Pedro al posto di Veretout, ma la Roma non riesce ad accorciare le distanze. Al 67′ Luis Alberto trova la doppietta personale segnando il gol del 3-0 che chiude definitivamente la partita. Dubbi sulla regolarità del secondo gol dei biancocelesti, ma l’arbitro Orsato convalida dopo la verifica del VAR. La Roma rimane momentaneamente al terzo posto in classifica, con 34 punti, in attesa della Juventus (33) che dovrà affrontare l’Inter nel posticipo di domenica sera.

IL TABELLINO

S.S. LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (69′ Patric), Acerbi, Radu (83′ Hoedt); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (65′ Escalante), Marusic; Caicedo (65′ Akpa Akpro), Immobile (83′ Muriqi).

A disposizione: Alia, Furlanetto, Armini, Parolo, Czyz, Lulic, Pereira, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Fares, Cataldi.

Diffidati: -.

Squalificati: -.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (71′ Bruno Peres), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar (60′ Cristante), Veretout (46′ Pedro), Spinazzola (71′ Mayoral); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Bruno Peres, Jesus, Podgoreanu, Diawara, Podgoreanu, Carles Perez, Providence, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Mirante, Santon, Calafiori, Zaniolo.

Diffidati: Ibanez, Cristante.

Squalificati: –.

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Radu (L), Mancini (R), Acerbi (L), Smalling (R), Luiz Felipe (L), Lucas Leiva (L), Pedro (R), Mkhitaryan (R).

Espulsi: –

Marcatori: 15′ Immobile (L); 23′, 67′ Luis Alberto (L).



Arbitro: Orsato di Schio.

Assistenti: Meli, Mondin.

IV Uomo: Irrati.

Var: Mazzoleni

Avar: Valeriani.

PRE PARTITA

Ore 19.40 – La formazione della Lazio.

Ore 19.36 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.21 – L’11 della Roma.