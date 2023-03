Lazio-Roma 1-0, le pagelle dei quotidiani: disastro Ibanez, Zalewski distratto. Rui Patricio ultimo baluardo

Pagine Romaniste – Il derby della Capitale di ieri è stato vinto dalla Lazio per 1-0. Zaccagni decide il match su una disattenzione fatale di Zalewski, ma l’ago della bilancia pendeva già per i biancocelesti, in quanto Ibanez ha collezionato due gialli in 32′. La sciocca espulsione del difensore brasiliano concede alla squadra di Sarri l’iniziativa del gioco, isolando gli attaccanti giallorossi, forniti di pochissimi palloni giocabili.

La fantasia della trequarti giallorossa non ingrana e Dybala, costretto a lasciare il campo all’intervallo, per inserire Llorente, non lascia il segno al suo primo derby romano. Rui Patricio tiene i giallorossi vivi, parando più volte su Luis Alberto, Felipe Anderson e Zaccagni, al quale deve arrendersi sul tocco da biliardo che decide il match.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 4; Zalewski 5, Cristante 5, Wijnaldum 5, Spinazzola 6; Pellegrini 5,5, Dybala 5, Belotti 6. Subentrati: Llorente 6, Matic 6, Abraham 5,5, El Shaarawy sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 5.

CORRIERE DELLO SPORT (G. D’Ubaldo)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 4; Zalewski 5, Cristante 5, Wijnaldum 5,5, Spinazzola 6; Pellegrini 5,5, Dybala 5, Belotti 5,5. Subentrati: Llorente 6, Matic 6, Abraham 5, El Shaarawy sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 5.

TUTTOSPORT (D. Marchetti)

Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5,5, Ibanez 4; Zalewski 5, Cristante 5, Wijnaldum 5, Spinazzola 5; Pellegrini 5, Dybala 5, Belotti 5,5. Subentrati: Llorente 6, Matic 5,5, El Shaarawy sv, Solbakken sv. Allenatore: Foti 5.

CORRIERE DELLA SERA (M. Cherubini)

Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 4; Zalewski 4,5, Cristante 5,5, Wijnaldum 5, Spinazzola 6; Pellegrini 5, Dybala 5,5, Belotti 6. Subentrati: Llorente 6, Matic 6, Abraham 5, El Shaarawy sv, Solbakken sv. Allenatore: Foti 5.

LA REPUBBLICA (G. Cardone)

Rui Patricio 6; Mancini 4,5, Smalling 5,5, Ibanez 4; Zalewski 5, Cristante 5,5, Wijnaldum 5, Spinazzola 5; Pellegrini 6, Dybala 5,5, Belotti 5. Subentrati: Llorente 5, Matic 5,5, Abraham 5, El Shaarawy sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 5.

IL TEMPO (L. Pes)

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 6,5, Ibanez 3; Zalewski 4,5, Cristante 6, Wijnaldum 5, Spinazzola 6; Pellegrini 5, Dybala 5,5, Belotti 5,5. Subentrati: Llorente 6, Matic 6, Abraham 5, El Shaarawy 5, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 5.