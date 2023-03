Imprevisto in casa Lazio. Maurizio Sarri dovrà ridisegnare la formazione che affronterà la Roma nel derby delle 18. Ivan Provedel, infatti, non riuscirà a scendere sul terreno dell’Olimpico. Il portiere biancoceleste è stato colto da un attacco influenzale. Sarà dunque Maximiano a rimpiazzarlo. Altra tegola così per Sarri, già costretto a dover fare a meno di Immobile – che sarà in panchina – e dello squalificato Vecino. Lo riporta lalaziosiamonoi.com.