Controlli in Clinica Paideia per Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio. Il giocatore ha accusato un problema muscolare domenica nel match contro il Parma e si teme per uno stiramento.

Il biancoceleste potrebbe quindi non essere a disposizione per venerdì nel derby contro la Roma, in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.