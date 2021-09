Lazio, Pedro: “Alla Roma mi hanno lasciato fuori senza parlare con nessuno. Sono felicissimo di essere qui”

Pedro Rodriguez, ex giocatore della Roma nella passata stagione e ora alla Lazio, è tornato a parlare della sua esperienza nella Capitale. L’attaccante spagnolo ha rilasciato un’intervista a Lazio Style Radio. Queste le sue parole:

“Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile, mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza. Quando ho parlato con Sarri era una opportunità, è vero che da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere ma sono felicissimo di essere qui”. Lo spagnolo ha risposto anche a una domanda su un’eventuale gol nel derby capitolino: “La Roma è il passato, non voglio parlarne. Sono qui

per lavorare molto con questa squadra e con Sarri. Voglio dare tutto e aiutare sempre i compagni, questo è ciò a cui devo pensare”.