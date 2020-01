Marco Parolo, centrocampista della Lazio, è stato intervistato da Rai Sport ed ha parlato anche del derby di domenica pomeriggio. Queste le sue parole:

Il derby?

Per noi era importante venire qua e fare la partita, con questo spirito e voglia affronteremo il derby, partita molto importante per noi. Daremo l’anima per vincerla.