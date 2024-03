Continua la rabbia di Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo la sconfitta con il Milan. Il patron biancoceleste – stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport – avrebbe pensato anche alla richiesta di ripetizione del match coi rossoneri. Infatti Lotito si sarebbe confrontato con l’avvocato Gentile per capire se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della partita per “errore tecnico”. Al centro dei ragionamenti sarebbe stato il contatto tra Maignan e Castellanos, dove non è stato fischiato calcio di rigore. Appreso che le condizioni della richiesta di rinvio non sussistono, Lotito non si sarebbe comunque dato per vinto e starebbe studiando una denuncia contro ignoti.