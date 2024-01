La Lazio si prepara al derby contro la Roma in programma il 10 gennaio. In ballo c’è la semifinale di Coppa Italia. Oggi lalaziosiamonoi ha pubblicato un report dell’allenamento di Formello. Luis Alberto come preannunciato da Maurizio Sarri è tornato ad allenarsi in gruppo. A differenza dello spagnolo non si sono allenati Zaccagni ed Isaksen che dovranno ancora essere valutati in prossimità della partita.