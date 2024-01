Fonseca: “L’esperienza a Roma è stata difficile, ma molto bella”

Paulo Fonseca, dall’estate 2022 alla guida del Lille, ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui è andato a ricordare il suo periodo sulla panchina della Roma quando ha avuto l’occasione di conoscere da vicino le dinamiche del calcio italiano. “L’esperienza a Roma è stata difficile, ma mi è piaciuta tantissimo. La passione per gli italiani per il calcio è incredibile. Ci sono stazioni radio che parlano di calcio per 24 ore, così come tutti i giornali. Era una pressione enorme, in Italia ho visto tanti tipo di calcio diversi e mi sono dovuto adattare ad esempio all’uno contro uno puro”