Lotito non si lascia scappare nessuna occasione per non pungere l’allenatore giallorosso José Mourinho. Alla vigilia del derby di Coppa Italia durante la cerimonia per i 124 anni della Lazio alla Regione, il presidente biancoceleste si è lasciato andare a diverse dichiarazioni come un fiume in piena:

“Penso che gli occhi sono per vedere, le persone sono in grado di fare valutazioni. I nostri principi e i nostri valori ci impongono di ottenere risultati solo con merito. Quello che succede in altre condizioni non ci appartiene. Mi auguro che le condizioni siano all’insegna della sportività e nel rispetto dei valori dello sport. Che vinca il migliore”.