Lazio, Lotito: “Mi auguro che la squadra al derby scenda in campo con l’atteggiamento giusto”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di alcune iniziative della società ed ha parlato anche del derby. Queste le sue parole:

Avete scelto la data del derby perché deve essere una grande festa…

Assolutamente, il confronto sportivo è importante ma in campo si va come avversari e non come nemici. Deve essere una giornata di festa e senza dimenticare chi non può partecipare perché meno fortunato.

Servirà concretezza anche in campo nel derby?

Mi auguro che la squadra scenda in campo con l’atteggiamento giusto per dare soddisfazione ai nostri tifosi. Traguardi importanti sono possibili grazie al lavoro della società.

Sul campo come vede la squadra?

C’è bisogno di tempo per amalgamarsi, serve avere pazienza come in tutte le cose e alla fine speriamo che l’impegno e l’atteggiamento positivo ci faccia acquisire mentalità e meccanismi che in questo momento si fa fatica ad avere, visto l’assetto tattico completamente diverso.

Vedere una Lazio aggressiva e con mentailtà vincente…

Al fine dello spettacolo non è una Lazio arrendevole ma propositiva e può creare stupore per certi e per chi vedere l’aspetto pratico, non tanto. È una scelta, che sprona anche il pubblico ad essere più coinvolto, si vede un cambio di passo anche dal punto di vista della posizione psicologica. Siamo una società che si sta proponendo come ambiziosa.