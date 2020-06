Lazio, Inzaghi: “I ragazzi sono abbacchiati. Siamo gli unici a fare tre partite ogni tre giorni”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è stato intervistato durante il post partita di Atalanta-Lazio 3-2. Queste le sue parole:

INZAGHI A SKY SPORT

Questa sfida quanto complica la strada per lo scudetto?

Complica senz’altro. Sapevamo che l’Atalanta era uno degli avversari peggiori per rientrare.

Sulla sconfitta…

Non mi piace perdere, non piace ai ragazzi. Li ho visti un po’ abbacchiati. Non siamo stati fortunatissimi perché penso che siamo gli unici a giocare ogni tre giorni ma dovremo essere bravi a ricompattarci.