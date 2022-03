Lazio, Hysaj: “Partita importante e da vincere, si sa poi che abbiamo giocatori che fanno la differenza”

Dopo il match tra Lazio e Venezia il terzino Hysaj, come riportato dal Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Il terzino biancoceleste ha rilasciato alcuni commenti in merito alla partita di domenica 20 marzo in programma allo Stadio Olimpico, il derby tra Roma e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Partita importante e da vincere, tutti i punti per noi ora sono fondamentali. Io sono a disposizione e cerco di fare tutto il meglio possibile. Sto tornando al meglio per dare una mano, voglio dare il massimo. Stiamo migliorando come squadra, si sa poi che abbiamo giocatori che fanno la differenza e aiutano anche gli altri reparti”.