E’ terminata Lazio-Fiorentina, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, col risultato di 2-1 per i padroni di casa. Al meraviglioso gol di Ribery nel primo tempo hanno risposto il rigore di Immobile e il gol da fuori area di Luis Alberto nel secondo tempo. Una vittoria che consente ai biancocelesti di restare in scia della Juve con quattro punti di distanza.